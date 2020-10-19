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HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere ağır hakaret

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP’li vekil ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde hakaretlerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere ağır hakaret

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden 'a gelerek il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil , evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.

HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere ağır hakaret HDP’Lİ VEKİL REMZİYE TOSUN’DAN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE AĞIR HAKARET

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Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere ağır hakaretler savurdu.

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Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Tosun'un bu hakaretleri büyük tepki topladı.

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