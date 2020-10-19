19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron koronavirüs karantinasına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron koronavirüs karantinasına alındı

’un eşi , geçtiğimiz Perşembe günü koronavirüs (Covid-19) olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron koronavirüs karantinasına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı.

Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron'un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.

Macron'un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi'nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA