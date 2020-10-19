Aydın’da poşet içinde 3 adet kafatası bulundu

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GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemelerin ardından poşet içinde bulunan kemiklerin kaç yıllık olduğunu öğrenmek amacıyla, Müze Müdürlüğü'nden uzman personel talep etti. Bulunan kafatası ve kemikleri ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.