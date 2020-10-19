19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da poşet içinde 3 adet kafatası bulundu

Aydın’da poşet içinde 3 adet kafatası bulundu

Son dakika haberine göre... Nazilli ilçesi ’ndeki bir inşaat alanında alanındaki çalışmalarda poşet içerisinde 3 adet kafatası ve insan kemikleri bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Aydın’da poşet içinde 3 adet kafatası bulundu

Edinilen bilgiye göre 'nde bir inşaat alanında yağmur sonrası çökme meydana geldi. Meydana gelen göçüğün düzeltilmesi için başlatılan toprak kazılarında işçiler tarafından poşet içerisinde gömülü insan kemikleri bulundu.

İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Durumun hemen emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kemiklerin poşet içerisinde olması sebebiyle olayın cinayet olabileceği düşünülürken olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemelerin ardından poşet içinde bulunan kemiklerin kaç yıllık olduğunu öğrenmek amacıyla, Müze Müdürlüğü'nden uzman personel talep etti. Bulunan kafatası ve kemikleri ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA