Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Yapılan operasyonlarda 18 bin 94 litre alkol, 33 bin litre esans, çeşitli markalara ait 112 bin 986 adet içki etiketi, 15 bin 650 adet boş içki şişesi, 569 bin adet kapak, 3 milyon 501 bin 900 adet TAPDK bandrolü ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.