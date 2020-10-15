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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı
Türkiye genelinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren H.K. liderliğindeki çeteye son darbe vuruldu. 18 operasyondur kaçan çete lideri H.K., 19. operasyonda yakalandı. 10 aydır devam eden operasyonlar kapsamında bugüne kadar binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, çete üyesi 33 kişi de tutuklandı.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:10Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 09:15