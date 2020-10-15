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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Türkiye genelinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren H.K. liderliğindeki çeteye son darbe vuruldu. 18 operasyondur kaçan çete lideri H.K., 19. operasyonda yakalandı. 10 aydır devam eden operasyonlar kapsamında bugüne kadar binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, çete üyesi 33 kişi de tutuklandı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 09:15
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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Türkiye genelinde sahte içki üretip dağıtım yapan çeteye yönelik ihbar alan ekipler, geçen yıl Kasım ayında çalışma başlattı.

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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Kurulan özel ekip tarafından yapılan istihbari çalışmalarla H.K. liderliğindeki bir grup tarafından merdiven altı üretim diye tabir edilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Jandarma, 10 ayda 18 farklı operasyon ile zehir tacirlerine göz açtırmadı.

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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Yapılan operasyonlarda 18 bin 94 litre alkol, 33 bin litre esans, çeşitli markalara ait 112 bin 986 adet içki etiketi, 15 bin 650 adet boş içki şişesi, 569 bin adet kapak, 3 milyon 501 bin 900 adet TAPDK bandrolü ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı

Bu operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.