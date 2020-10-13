Bursa’da fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın: Bana zarar vermelerinden korktum

Bursa'da fuhşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan İrem G. (23) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayda, genç kadının 6,5 ay önce bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı.

Genç kadının emniyetteki ifadesinde de, "Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım" dediği öğrenildi. Öte yandan İrem G.'nin kendisini fuhşa zorladıkları öne sürdüğü Haydar-Leyla B. çifti ise Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu'na gelerek teslim oldu

Kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak'ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük'te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca Bursa'ya kaçtı. Ancak İrem G.'yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa'daki evini tespit etti.

İrem G.'yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İrem G.'nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan hızla uzaklaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Otomobilin Kütahya'da olduğu saptandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

İrem G. ise Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi'nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.