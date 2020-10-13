Sahte içkiden bir günde 15 kişi hayatını kaybetti

Tüm yurtta sahte içkiden ölümler devam ediyor. Mersin'de hastaneye kaldırılan 11 kişiden S.A. ve İ.Ü. ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiden A.O.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi tedaviye alındı.