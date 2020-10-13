Töre cinayetindeki kan donduran detay ortaya çıktı!  16 senelik sır perdesi aralandı

SABAH, 16 yıl önce İstanbul'da işlenen bir töre cinayetindeki hayati ayrıntıyı kamuoyuna ilk kez açıklıyor. 2004'te henüz 16 yaşındayken Arnavutköy'de cansız bedeni bulunan ve katilleri o dönemde tespit edilemeyen Arzu Tuncel'in, iki ağabeyi tarafından bakire olmadığı gerekçesiyle katledildiği ortaya çıktı. Olayı daha da trajikleştiren detay ise otopsi sonucunda Arzu'nun sanılanın aksine bakire olduğunun anlaşılmasıydı. Böylelikle zaten bir hiç uğruna 16 yıl önce öldürülmüş olan kızın töre cinayetine gerekçe teşkil edecek bir durumunun bile olmadığı açığa çıkmış oldu.

İKİ KARDEŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Cinayetten 16 yıl sonra savcılığa gelen bir ihbar mektubu üzerine hazırlanan iddianamede Arzu'nun, iki ağabeyi tarafından "Kirlenen namuslarının temizlenmesi" iddiasıyla, töre saikiyle ve canavarca hisle öldürüldüğü belirtildi. Ağabeyler Şener ve Yemlihan Tuncel'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İki kardeş tutuksuz yargılanıyor.