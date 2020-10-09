Son dakika: Komşusunu darbeden Halil Sezai'ye 13 yıl hapis istemi
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında istenen ceza belli oldu.
Tutuklu şekilde yargılanan Halil Sezai hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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