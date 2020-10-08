Aracını doludan korumak isteyen sürücüden sıra dışı yöntem: Otomobili streç ile sardı
İstanbul'da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı. Bir sürücü ise sıra dışı yönteme imza atarak aracını streç ile sardı.
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İstanbul'da bir vatandaş ise diğer yöntemlerden farklı olarak mutfakta bir ürünü kapatır gibi aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem aldı.
Streç ile kaplanan araç görenleri şaşkına çevirdi.