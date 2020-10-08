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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...
Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 8 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporlarında dolu yağışı uyarısı ve saatlik yağmur tahminleri yer alıyor. Öte yandan İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı. Araçların üstüne serilen battaniye ve halıları fırsat bilen kediler bu gece araçların üstünde uyumaya başladı.
Giriş Tarihi: 08.10.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 08:50
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