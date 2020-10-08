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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 8 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporlarında dolu yağışı uyarısı ve saatlik yağmur tahminleri yer alıyor. Öte yandan İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı. Araçların üstüne serilen battaniye ve halıları fırsat bilen kediler bu gece araçların üstünde uyumaya başladı.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 08:50
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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor.

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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...

Yetkililerden gelen uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonlarla kapatmaya başladı. Sokakta park halindeki araçların üzerinde birbirinden farklı halı, battaniye ve kartonların olması renkli görüntüler oluşturdu.

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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...

Araçların üstüne serilen battaniye ve halıları fırsat bilen kediler araçların üstünde uyumaya başladı.

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İstanbulluların 'dolu' tedbiri! Kapalı otoparklarda yer kalmadı...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.

İşte, illerimize göre hava durumu tahminleri ve dolu yağışına karşı alınan önlemler...