Şanlıurfa'daki işkenceci koca olayında flaş gelişme! Suriyeli Mirvet konuştu

Eşinden şikayetçi olduğu öğrenilen kadının daha önce kaldığı ve doğum yapmak üzere kendi isteğiyle ayrıldığı Kadın Konukevine yeniden gitmek istediği, ilgili Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından Nivej'e psikososyal destek sunulmuş, rehberlik ve danışmanlık yapılmıştır. Bebek ile ilgili olarak gereken sosyal çalışma yapılacak ve annesinin talebi üzerine annesine teslim edilerek, anne ve çocuğu uygun sosyal hizmet modellerimiz ile desteklenecektir" ifadeleri kullanıldı. (Mehmet Yıldırım/Sabah)