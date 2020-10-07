07 Ekim 2020, Çarşamba
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Kartal D-100'deki üst geçitte korku dolu anlar! Korkulukların araçların üzerine düşme anı kamerada

Karayolu'nda üst geçidin altından geçen beton pompalama aracı üst geçide takıldı. Üst geçidin korkulukları ve reklam panoları seyir halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Korkulukların seyir halindeki araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Kartal D-100'deki üst geçitte korku dolu anlar! Korkulukların araçların üzerine düşme anı kamerada

Olay, saat 16.30 sıralarında Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracı, üst geçidin altından geçtiği sırada aparatlarının açılması nedeniyle üst geçide takıldı.

Ardından üst geçidin korkulukları ve reklam panoları D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen 2 belediye otobüsü ve 3 otomobilin üzerine düştü.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Otomobilinin üzerine korkuluklar düşen bir sürücü, "Beton mikseri kulesini kaldırdı. Yaya geçidi çöktü üzerimize biz de kaza yaptık. Korkuluklar ve beton üzerimize düştü" dedi.

Öte yandan beton pompalama aracının sürücüsünün, aparatları açan düğmeye yanlışlıkla bastığını ifade ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Korkulukların seyir halindeki araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal D-100'deki üst geçitte korku dolu anlar! Korkulukların araçların üzerine düşme anı kamerada KARTAL D-100'DEKİ ÜST GEÇİTTE KORKU DOLU ANLAR! KORKULUKLARIN ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞME ANI KAMERADA


Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracının aparatlarının açılması, üste geçide takılması ve korkulukların araçların üzerine düşmesi görülüyor.






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