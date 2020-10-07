Kartal D-100'deki üst geçitte korku dolu anlar! Korkulukların araçların üzerine düşme anı kamerada

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Otomobilinin üzerine korkuluklar düşen bir sürücü, "Beton mikseri kulesini kaldırdı. Yaya geçidi çöktü üzerimize biz de kaza yaptık. Korkuluklar ve beton üzerimize düştü" dedi.



