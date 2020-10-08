Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi

"Türkiye'de daha önce 'en yaşlı' diye söylenen Zonguldak Alaplı'da bulunan porsuk ağacından yaklaşık 1,5 kat daha fazla çapı olan bir ağaç bu" diyen Tüfekçioğlu "Onun için çok değerli. Türkiye'deki en büyük çapa sahip porsuk ağacını tespit etmiş olduk. Aynı zamanda tescillendi, gerçekten çok güzel bir değer, çok sevindik. Böyle bir ağacın burada var olması şimdiye kadar ki kara, fırtınaya zor hava koşullarına dayanıp hayatta kalmış olması bizim içim iyi bir şans oldu. Artvin için de önemli bir değer diye düşünüyoruz. Bundan sonra ağacın yaşatılması için korunması için gerekli önlemleri ilgili kuruluşlar almaya başladılar. Bizde artık buraya sık sık gelip yine bunu takip edeceğiz. Yine turizm amaçlı da değerlendirilecek insanların merak edeceği görmek isteyeceği büyüklükte azametli bir ağaç türü" şeklinde konuştu.