Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı

ANTİK KENTLER TURİZME KAZANDIRILMALI

Program öncesinde katılımcılar tarafından, Marcus Aurelius Severus Alexanderın M.S. 222-235 dönemine ait Antandros sikkesi 1785 yıl sonra hatıra amaçlı yeniden sembolik olarak basıldı. Antik kentlerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filminin ardından devam eden kazılarla ilgili bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, tespiti yapılan 30 antik kentin bulunduğunu Balıkesir'de Antandros, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion olmak üzere 4 büyük kazı çalışmasının sürdüğünü belirtti.