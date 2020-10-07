Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı
Balıkesir'de, 4 büyük kazı alanında gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumlarının ve hedeflerinin konuşulacağı Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları’ çalıştayında M.S. 235 yılına ait Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden sembolik olarak basıldı.
Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Avlu Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'nın ilk günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Programa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ile davetliler katıldı.
ANTİK KENTLER TURİZME KAZANDIRILMALI
Program öncesinde katılımcılar tarafından, Marcus Aurelius Severus Alexanderın M.S. 222-235 dönemine ait Antandros sikkesi 1785 yıl sonra hatıra amaçlı yeniden sembolik olarak basıldı. Antik kentlerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filminin ardından devam eden kazılarla ilgili bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, tespiti yapılan 30 antik kentin bulunduğunu Balıkesir'de Antandros, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion olmak üzere 4 büyük kazı çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Çaltı, Antandros Antik Kenti, proje aşamasında olan Aeneas Kültür Yolu Projesi ve Kaz Dağları'ndaki diğer projelerin bir bütün halinde turizme kazandırılmasının Balıkesir'e yabancı turist gelmesini sağlayacağına dikkat çekti. El birliğiyle Balıkesir'de arkeolojik alanların planlı projelerle turizme kazandırabileceğine vurgu yapan Çaltı, "Şu haliyle bile her gün 300ün üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz.
Buraların ören yeri haline gelmesinden sonra günlük 2 binin üzerinde ziyaretçi alabileceğini düşünüyorum. İlki gerçekleştirilen bu çalıştayın önemli açılımlar getireceği inancındayım. Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve kent konseyimizin katkıları çok önemli, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.