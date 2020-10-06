İstanbul Fatih için tarihi karar!

İstanbul Tarih Yarımada'da binaların dönüşümüyle ilgili tarihi bir karar alındı. Eski Fatih bölgesi olarak bilinen sur içinde 10 bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan oy birliğiyle geçti.





Tarihi koruma alanları, kültürel miras ve anıt eser çevrelerinin koruma altına alınarak düzenleme dışında bırakıldığı plan değişikliğiyle ilgili ilk kez SABAH'a konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "İstanbullu dediğimiz insanlar, eski ve riskli binalar nedeniyle Fatih'ten gitti. Fatih göçmenlerin yerleşim ve uğrak yeri oldu. Fatih bunu hak etmiyor. Yeni düzenlemeyle eskiden yasalara uygun olarak yapılmış binaların hak kaybını iade ediyoruz. Eminönü bölgesinin tarihi değeri nedeniyle tamamen düzenleme dışına aldık. Sadece mevcut binalar düzenlemelerden yararlanacak. Boş arsaya yeni bir imar vermedik. 8 ay boyunca arazi ve teknik detaylar üzerinde yoğun bir ekip çalışması yaptık. Herhangi bir rant veya kayırma olmadığı için tüm gruplardan da destek verildi" diye konuştu.



TÜM PARTİ GRUPLAR DESTEK VERDİ

Fatih'te Tarihi Yarımada'da nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 2012 yılında yapılan imar planında, mevcut 4 veya 5 kat olan bina yükseklikleri 2-3 kata düşürüldü. Yapıların yenilenmesini amaçlayan düzenleme sonrasında, binalarını yenileyemeyen vatandaşlar, başka ilçelere taşındı. Uzun yıllardır günübirlik ev kiralamayla mücadele eden Fatih Belediyesi, sakinlerinin geri dönüşünü sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Konut olarak kullanılan bölgede yasal olarak inşa edilen evlerin yeniden yapılabilmesi için bir ekip kuruldu. 2018 yılında ilk plan değişikliği yapılan düzenlemeyle ilgili 8 ay boyunca arazide tek tek binalar tespit edilerek çözüm üretildi. Buna göre toplam 47 bin binadan tarihi ve kültürel miras alanları dışında kalan mevkilerdeki 10 bin tanesinin dönüştürülmesiyle ilgili İBB meclisine plan teklifi yapıldı. Plan notunda, tarihi eserler ve alanların korunmasının yanı sıra, daha önceden yapı ruhsatı veya yapı kullanma belgesi alma şartı getirildi. İlçe ve İBB meclislerinde oybirliğiyle kabul edilen plan düzenlemesi, Koruma Kurulu'ndan onaylandı.



İSTANBULLU KÜLTÜRÜ GERİ DÖNECEK

Eski Fatih sınırları içinde binaların büyük kısmı 50 yaşının üzerinde. Fatih belediyesi yılda 150-200 tane yeni yapı ruhsatı veriyor. Binalar yenilenmediği için kayıtdışı ikamet ve günübirlik kiralama nedeniyle sosyo-ekonomik doku birçok mahallede değişmiş durumda. Daire sahiplerinin yeni düzenleme sonrasında belediyeye gelerek bilgi aldığını ve düzenlemeye çok sevindiğini belirten Ergün Turan,"Fatih'te evler yenilenemediği için nüfus başka yerlere gitti. Fatihle ilgili en büyük hayalimiz burasının yeniden eski İstanbullu sakinlerinin geri dönmesi. Fatihte yıllarca oturmuş insanlar geri dönecek. Plan notuna öyle çalıştık ki, kime izah ettiysek diyecek birşeyi olmadı. Ne rant var ne kayırma var. Binası riskli olarak tescil ettiren vatandaşımız kentsel dönüşüm ayrıcalıklarından da yararlanacak. Bakanlığımız kira yardımı veya kredi için faiz yardımında bulunacak. Binalar riskli bina belgesi aldığında bütün harçlardan nerdeyse muaf" diye konuştu.

ZEYNEL YAMAN - SABAH