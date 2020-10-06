İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma günlerine dikkat!

"ÇAMLICA VE ÜMRANİYE ÇEVRESİNDE YOĞUN DOLU OLABİLİR"



Perşembe ve cuma günü için özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz'de ceviz ya da fındık büyüklüğü kadar bir dolu oluşma olasılığından bahseden Adil Tek, "Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Önceki tecrübeler, orada dolu oluşumunu biraz daha kuvvetlendiriyor. O tepeye doğru denizden gelen akış da hızlı bir şekilde yükselmiş oluyor. Oralar İstanbul'un diğer semtlerine nazaran daha kritik görünüyor. Çamlıca'nın çevresindeki ilçeler, Üsküdar'ın belli bölümlerinin yoğun dolu alma olasılığı daha fazla görünüyor" şeklinde konuştu.