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Traktör zeytin ağacına çarptı, kazada bir kişi yaralandı

’in Edremit ilçesinde zeytinlikte manevra yapan traktör çarptı kazada bir kişi yaralandı. 'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Traktör zeytin ağacına çarptı, kazada bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yaylaönü Mahallesi'nin Germedere mevkiinde Mahsar E. idaresindeki 10 ADP 442 plakalı traktör manevra yaparken çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mahsar E. yaralandı.

Yaralı Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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