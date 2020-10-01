Şeyda Yılmaz'ın 8'inci kattan sarkma ve düşme anlarının olduğu görüntüler ortaya çıktı

M.D. ifadesinde, "Ataşehir'de bulunan bir restoranta gittiğimde arkadaşım E.A.'yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda'ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün istersen sende kalk' dedik. Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda'nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine ben direksiyona geçtim. Önce E.A.'nın bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E.A. ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E.A. kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E.A. onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra 'Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda'ya markete gidiyorum dedim bilgin olsun' diyerek çıktı. Bu sırada Şeyda'nın bulunduğu odanın kapısını arkadan kilitlediğini duydum" demişti.