01 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyon Emirdağ’da doğalgaz çalışmaları tekrar başladı

Afyon Emirdağ’da doğalgaz çalışmaları tekrar başladı

’ın Emirdağ ilçesinde pandemi nedeniyle ertelenen doğalgaz çalışmaları çarşı merkezinde tekrar başladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020
ABONE OL
Afyon Emirdağ’da doğalgaz çalışmaları tekrar başladı

Salgın önlemleri kapsamında bir süredir ertelenen doğalgaz çalışmaları ilçe merkezimizde çarşı ve meydan mevkiinde devam ediyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Emirdağ'ımız için olmazsa olmazlardan olan doğalgaz çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemesi ve ilçe için büyük önem arz eden doğalgaza kavuşmanın halkımızdaki memnuniyeti bizleri mutlu etmektedir" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA