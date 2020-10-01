İstanbul'da eşinin baba evini basan koca arabayla bahçe duvarına zarar verdi

"MERMİLERİ TOPLAYIP DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

A.D'nin kız kardeşi Neslihan K. de, "Araba stop ettiği için durabilmiş. Yoksa evin içine girmeye çalışıyordu. O sırada doğalgaz borusu da kırılmış. Abimlerle kavga etmiş, abimlere silah çekmiş. Ablamla problemleri vardı. Ablamın canını almaya çalışıyordu. Sürekli tehdit ediyor, ablama 'seni öldürdükten sonra sıra ailende' diyordu. Annemin aralarını bozduğunu düşünüyor. Ablamı defalarca dövdü yüzünde hala darp izleri var. Can güvenliğimiz yok, bugün ablama yapan bize de yapacak" diye konuştu. A.D'nin küçük kız kardeşi Fatma K. ise "Olayın yaşandığı gün beni de tehdit edince abimlerim konuşmaya gitmişti. Abimlerim konuşmaya gidince orada arbede yaşandı. Silah çekti. Abimlerle iki el ateş etmiş. Abilerimi de öldürmeye çalıştı. Bacağından yaralandı abim. Daha sonra oğlu oradaki mermileri toplayıp delilleri yok etmeye çalışmışlar. Daha önce de ablama şiddet uyguladı. Geçen hafta elinde büyük bir sopayla 'senin kemiklerini kıracağım, seni buraya gömeceğim' demişti. Babama, anneme sürekli tehdit mesajları atıyor" ifadelerini kullandı.