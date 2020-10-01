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Sapık sözde hoca 'PKK propagandası'ndan tutuklandı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Esenler'de eşleri ile arası kötü olan kadınları hoca kılığıyla taciz eden 'nın terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair fotoğraflar ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Burhan Dalgalı hakkında bu kez Terör ve ’nca 'PKK propagandası'ndan tutuklama kararı verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Sapık sözde hoca 'PKK propagandası'ndan tutuklandı

İstanbul Esenler'de eşleri ile arası kötü olan kadınlara yönelik mide bulandıran taciziyle gündeme gelen sözde hoca Burhan Dalgalı'nın PKK sempatizanı olduğu ortaya çıkmıştı. Dalgalı'nın örgüt bayrağı altında militanlara çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. Sahte hocanın, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı, burada dua okuduğu anlaşılmıştı.

BU KEZ TERÖRDEN TUTUKLANDI

Medyaya yansıyan fotoğraflar ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıkça Burhan Dalgalı hakkında bu kez 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 'Taciz' ve 'dolandırıcılık' suçundan tutuklu bulunan şüpheli atılı suçtan, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda terör savcısı tarafından sorgulandı.

Buradaki işlemleri tamamlanan Dalgalı, 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dalgalı, atılı suçtan tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

Sahte hocanın taciz anları mide bulandırdı! Kamera anbean kaydetti... SAHTE HOCANIN TACİZ ANLARI MİDE BULANDIRDI! KAMERA ANBEAN KAYDETTİ...
Hoca kılığındaki PKK sempatizanı tacizci Burhan D.nin ifadesi ortaya çıktı HOCA KILIĞINDAKİ PKK SEMPATİZANI TACİZCİ BURHAN D.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
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