13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Esenler'de tutuklanan tacizci PKK sempatizanı çıktı

Esenler'de tutuklanan tacizci PKK sempatizanı çıktı

'de eşleriyle problem yaşayan kadınları 'muayne etme' söylemiyle taciz eden sözde hoca, sempatizanı çıktı. Gözaltına alınan tacizci, tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Esenler'de tutuklanan tacizci PKK sempatizanı çıktı

Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Esenler'de kadınların kocalarıyla problemini çözeceğini söyleyen tacizci, tutuklandı

İstanbul Esenler'de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen tacizcinin PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Kemer Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenler'de oturan bir kişi eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde, dini nikahını tazelemek için mahallede kendini hoca gibi tanıtan B.D. isimli bir şahısla irtibata geçti. Ailenin evine gelerek kefaret parası ödemeleri gerektiğini söyleyen B.D., ailenin 3 bin 200 lirasını aldı. Hoca olduğunu söyleyen B.D., daha sonra ayrı bir odada kadınla görüşeceğini belirtti ve bir süre sonra nikahın tazelendiğini söyleyerek evden ayrıldı.

Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı HOCA KILIĞINDAKİ TACİZCİ PKK SEMPATİZANI ÇIKTI



GÖZALTINA ALINAN TACİZCİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra aile, aynı mahalleden başka bir kadının B.D. tarafından taciz edildiğini öğrenince polise başvurdu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tacizci B.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK SEMPATİZANI ÇIKTI

Esenler'de evliliklerinde problem yaşayan birden çok kadına, kocalarıyla aralarındaki problemleri çözeceğini söyleyerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. B.D.'nin daha önceki yıllarda da taciz suçuna karıştığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA