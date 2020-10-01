Mersin'de şehidin isminin parka verilmesi CHP’li ve HDP’li meclis üyelerince reddedildi

Ret oyu veren meclis üyelerine seslenen Başkan Gültak; "Eğer iyi niyetli olsaydınız, bu önergenin komisyonlara sevk edilmesini isterdiniz. Siz, şehit adının parka verilmemesini talep ettiniz. Ortada yanlış anlaşılacak bir şey de yok. Bir şehit isminin bir parkımıza verilmesi, sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor? Şehitlerimiz olmasaydı bizler de özgür olamazdık. Şehitlerimiz olmasaydı, Cumhuriyetimiz de bugün olmazdı. Halkımız, bu konuyla ilgili gereken değerlendirmeyi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Verdiği önergenin reddedilmesine tepki gösteren Meclis üyesi Tufan Nenni de CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine seslenerek; "Şehidimizin isminin, ailesinin yaşadığı mahallede yer alan bu parkımızda yaşatılmasını istiyorduk. Ailesi ve arkadaşlarının talebi bu yöndeydi. Sizi ne rahatsız etti? Bunun hesabını vatandaşlarımıza vereceksiniz" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş; Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Köyü kırsalında çıkan çatışmada 19 Haziran 2017 yılında şehit düşmüştü.