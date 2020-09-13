Sahte hocanın taciz anları mide bulandırdı! Kamera anbean kaydetti...

Olay, İstanbul Esenler'deki sahte hocanın sosyal medyaya düşen müstehcen görüntüler ve kendisi ve eşinin dolandırıldığını iddia eden bir şahsın şikayetinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıktı. İddiaya göre aralarını düzeltmek için gittikleri sahte hoca nikah tazelemek kişi başı 1600 TL'den 3200 TL istedi sonrasında ise kadınla tek başına kalmak için ayrı oda olup olmadığını sordu. Bu durumdan şüphelenen dolandırıldığını düşünen şahıs B. D'yi araştırdığında başka kadınları da taciz ettiğini öğrendi.