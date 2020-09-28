28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Villaları kiralayıp seraya dönüştürdüler! Çuval çuval uyuşturucuyla böyle yakalandılar

Villaları kiralayıp seraya dönüştürdüler! Çuval çuval uyuşturucuyla böyle yakalandılar

İstanbul polisi dört ayrı operasyonda yaklaşık 200 kilogram madde ele geçirdi. "" yetiştirilen ve özel ışıklandırma, havalandırma ile ısıtma düzenekleri kurularak seraya dönüştürülen kiralık iki mühürlendi. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Sabah'tan Emir Somer'in haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
Villaları kiralayıp seraya dönüştürdüler! Çuval çuval uyuşturucuyla böyle yakalandılar

İstanbul , dört ayrı operasyonda yaklaşık 200 kilogram madde ele geçirdi.

yetiştirilen ve özel ışıklandırma, havalandırma ile ısıtma düzenekleri kurularak seraya dönüştürülen kiralık iki mühürlendi. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

ticareti ve imalatıyla mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, dört farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 2'si lüks villa, 2'si apartman dairesi olmak üzere dört farklı adrese operasyon düzenleyen Narkotik Masası Polisleri, lüks villaların ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma düzenekleriyle tasarlandığını ve söz konusu adreslerde Hint Keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Yüklü miktarda Hint Keneviri ve uyuşturucu maddelerin imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk adı verilen uyuşturucu madde de bulundu.

Villaları kiralayıp seraya dönüştürdüler! Çuval çuval uyuşturucuyla böyle yakalandılar VİLLALARI KİRALAYIP SERAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER! ÇUVAL ÇUVAL UYUŞTURUCUYLA BÖYLE YAKALANDILAR

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplamının 200 kilograma yakın olduğu ifade edildi. Çuvallar ve kovalar içerisinde bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Operasyon düzenlenen ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan adreslerin mühürlendiği ifade edildi. (Emir SOMER / SABAH)



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA