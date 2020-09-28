Villaları kiralayıp seraya dönüştürdüler! Çuval çuval uyuşturucuyla böyle yakalandılar

Yüklü miktarda Hint Keneviri ve uyuşturucu maddelerin imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk adı verilen uyuşturucu madde de bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplamının 200 kilograma yakın olduğu ifade edildi. Çuvallar ve kovalar içerisinde bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Operasyon düzenlenen ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan adreslerin mühürlendiği ifade edildi. (Emir SOMER / SABAH)





