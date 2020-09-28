Şehitlerin ismi ağaçlarda yaşayacak!

Karaoğlan "Şehitlerimizin isimlerini köprülere, üst geçitlere koyuluyordu. Bir gün eşimle ne yapalım derken bir fikir aklımıza geldi ve meyve ağaçlarında Şehitlerimizin yaşaması için çalışmalara başladık. 2 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz.