İstanbullular dikkat! HES kodu olmayan giremeyecek...

1 HAFTADA 217 İŞ YERİ KULLANMAYA BAŞLADI

Yıldız, "Belediyeye gelen personeli de kontrol ediyoruz. Kovid-19 riski olursa uyaracağız, şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Uygulama Kovid-19 hastasını anında tespit edip, bildiriyor. Hem o dükkana girmiyorsunuz hem de iş yeri sahibini uyarıyorsunuz. Zaten iş yeri de girenleri kontrol ediyorsa gerekli önlemleri alacaktır. 1 hafta içinde 217 iş yeri kullanmaya başladı" diye konuştu.

"HEM KENDİMİZİ HEM MÜŞTERİLERİMİZİ KORUYORUZ"

'Güvenli Alan' uygulamasını kullanmaya başlayan bir saat firmasının mağaza müdürü Yavuz Aksu ise, "Uygulamaya yeni geçtik. Eğer kişi Kovid-19 testi yaptırdıysa ve sonucu pozitifse HES hastanın Kovid-19 pozitif oluğunu gösteriyor. Mağazanın girişine yerleştirdiğimiz karekod ile Kovid-19 hastası mağazaya girdiyse onu fark edebiliyoruz, ekstra önlem almış oluyoruz. O yüzden ateş ölçmeden önce bize de kolaylık sağlıyor. Çok güzel bir uygulama, bütün işletmelere yayılması daha iyi olur. Hiç sıkıntı yaşamadık hem kendimizi hem de müşterilerimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.