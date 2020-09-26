Akrabası tarafından öldürülmüştü! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme

"MUSA AYDEMİR VE HATUN DURSUN KATİLLERE YARDIM ETME NEDENİYLE DE OLSA İŞİN İÇİNDELER"

Amca Musa Aydemir ve Hatun Dursun'un beraat kararına tepki gösteren UCİM Genel Başkan Danışmanı ve Erzurum İl Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan, "Yaklaşık 2.5 sene önce Ağrı'da Leyla Aydemir küçücük mavi gözlü kızımız katledildi ve 2.5 senedir yargılama sürüyor. 2 Ekim'de duruşma tarihi verildi ve artık kararın çıkmasını bekliyoruz. Bir önceki celsede savcı mütalaasını verdi. Mütalaada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasını isteyen savcımız, Musa Aydemir ve Hatun Dursun hakkında ise beraat kararının verilmesini istedi. Biz buna karşı çıktık çünkü Musa Aydemir ve Hatun Dursun'un da her ne kadar işin içinde tamamen olmasalar da yardım etme nedeniyle bu suçun bir parçası olduklarını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili de beyanlarımızı verdik" dedi.

"MAHKEME YARGILAMAYA UZATMA MAKSATLI 3 TANE DAHA TANIĞIN DİNLENMESİNE KARAR VERDİ"

3 tanığın ifadelerinin aynı olmasından dolayı dinlenilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Aydoğan, "Savcı mütalaasının verilmiş olmasına rağmen mahkeme yargılamayı uzatma maksatlı olarak 3 tane daha tanığın dinlenmesine karar verdi. 3 tane tanığın hiçbir şekilde esasa ilişkin değişik bir şey söylemeyeceği bahsiyle Ağrı Barosu'ndan yetkilendirilmiş UCİM Avukatları ve Erzurum Barosu Avukatları olarak tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini mahkeme heyetinden duruşma öncesi talep ettik. 2 Ekim'de ki duruşmada da tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini isteyeceğiz" diye konuştu.