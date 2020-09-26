Kale direğine bağlayıp işkence yaptılar! Döve döve kulağını kopardılar...

DİREĞE BAĞLAYIP DARP ETTİLER

Mumin Yasin S., şüphelilerle daha önceye dayalı husumeti olmadığını belirterek, "Biz, arkadaşımla okulun önüne giderken, bize mesaj attılar 'buluşalım' diye. Konuşmak için gittik. Orada bana vurdu sadece, arkadaşıma vurmadı. Ondan sonra bize aralarında husumet bulunan arkadaşımı çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Onu da dövdüler. Beni okul sahasının önüne getirdiler. Direğe bağlayıp, videoya çektiler. Yumruk attılar. Kulağım kesilmiş, elinde galiba bıçak tarzı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni bıraktılar. Eve geldim" diye konuştu.