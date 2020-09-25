Arnavutköy’de çifte cinayetin sırrı ortaya çıktı! Önce eşini sonra arkadaşını öldürmüştü

İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Y.ı(30) ormanlık alanda öldüren Ersin Y.(28) daha sonra da arkadaşı Emre Erdoğan'(32) ın evini basarak kurşun yağdırdı. Arkadaşını da öldüren saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ersin Yılmaz'ın eşinin arkadaşı Emre Erdoğan ile gönül ilişkisinin olduğunu öğrendiği için sinirlenip cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin Emre Erdoğan'ın evine geldiği ve silahı bir çöp poşetine bıraktığı anlar görülüyor.

Arnavutköy'de yaşanan çifte cinayet ile ilgili edinilen bilgiye göre Ersin Y. Hacımaşlı mevkii ormanlık alana gitti burada eşiyle aldatıldığını düşündüğü için bir konuşma yaptı. Eşini darp edip ilişki yaşadığı kişinin ismini öğrenen Ersin Y. silaha vurarak öldürdü. Ardından eşinin arkadaşı Emre Erdoğan ile gönül ilişkisinin olduğunu öğrendiği için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerindeki Emre Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı.

Erdoğan'ın eşi kapıyı açtı, Ersin Y. bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi.

"EŞİMLE GÖNÜL İLİŞKİSİ VARMIŞ"

Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiği ve eşimle aralarında gönül ilişkisi vardı olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ersin Y.'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anından önce geliş anı ve olayda kullandığı silahı çöpe atma anı güvenlik kameralarına yansıdı o görüntüler ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK / SABAH