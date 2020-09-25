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Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının faillerine operasyon! HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

'li Belediye Başkanı , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının faillerine operasyon! HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi.

Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının faillerine operasyon! SON DAKİKA: 6-7 EKİM OLAYLARININ FAİLLERİNE OPERASYON!

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