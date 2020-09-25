Antalya'da hortum paniği! O anlar anbean kaydedildi...
Son dakika haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra ortadan kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gazipaşa Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı.
Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, sahil kıyısına ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.