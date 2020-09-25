Çapa'da maske uyarısı sonrası dehşet! Sağlık çalışanı ameliyata alındı

DARP ETTİ

İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.