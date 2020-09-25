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Çapa'da maske uyarısı sonrası dehşet! Sağlık çalışanı ameliyata alındı

Fatih'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Çapa'da maske uyarısı sonrası dehşet! Sağlık çalışanı ameliyata alındı

Olay sabah saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu.

DARP ETTİ

İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

AMELİYATA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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