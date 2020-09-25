4 gündür kayıp olan kız kardeşler Müge Anlı’da bulundu!
Pandemi döneminde bir lokanta çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen 16 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi 21 Eylül'de ortadan kaybolmuştu. Kız kardeşlerini arama çalışmalarından sonuç alamayan abla Suzan Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Dünkü yayın sonrası aileye müjdeli haber geldi.
Pandemi sürecinde okula gidemedikleri için ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen iki kız kardeş evlerinin yakınındaki bir lokantada çalışıyordu. 21 Eylül günü evlerine gitmeyen iki kız kardeşi merak eden ailesi çalıştıkları lokantaya gittiklerinde, kızlarının işten çıktıklarını öğrendi.
İki kız kardeşi sokak sokak arayan aile kızlarıyla ilgili hiçbir ize rastlayamadı. Aileye gelen ihbarlarında bir sonuca ulaşmaması üzerine ablaları Suzan ise soluğu dün Müge Anlı'da aldı.
Dün yayından sonra ise aileye müjdeli haber geldi. Bir izleyicinin ihbarı üzerine iki kız kardeşin başka bir lokantada çalışmaya başladığı öğrenildi. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Çocuk Büro Amirliği ise iki kardeşi bulunduğu yerden alarak ailelerine teslim etti.