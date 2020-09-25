4 gündür kayıp olan kız kardeşler Müge Anlı’da bulundu!

Dün yayından sonra ise aileye müjdeli haber geldi. Bir izleyicinin ihbarı üzerine iki kız kardeşin başka bir lokantada çalışmaya başladığı öğrenildi. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Çocuk Büro Amirliği ise iki kardeşi bulunduğu yerden alarak ailelerine teslim etti.