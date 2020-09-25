Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Kanal Urfa TV ve Urfacity AVM Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci İbrahim Toru, (44) hayatını kaybetti. Sabah’tan Mehmet Yıldırım’ın haberinin detayları…
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci İbrahim Toru, (44) hayatını kaybetti.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI
Koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvuran Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'ya, koronavirüs testi yapılmıştı. Test sonucu pozitif çıkan Toru, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Toru'nun son olarak ise Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te tedavisine devam edilen ve durumu kötüleşen Toru, burada yapılan tüm Müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kayıp etti İbrahim Toru, nun ölümü Şanlıurfa, da büyük üzüntü yarattı.