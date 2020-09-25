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Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören ve Urfacity Başkanı Gazeteci , (44) hayatını kaybetti.  Sabah’tan Mehmet Yıldırım’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören ve Urfacity alış veriş merkezini Başkanı Gazeteci , (44) hayatını kaybetti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvuran Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'ya, koronavirüs testi yapılmıştı. Test sonucu pozitif çıkan Toru, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Toru'nun son olarak ise 'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te tedavisine devam edilen ve durumu kötüleşen Toru, burada yapılan tüm Müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kayıp etti İbrahim Toru, nun ölümü Şanlıurfa, da büyük üzüntü yarattı.

HİJYENE ÖNEM VERİYORDU

Gazeteci İbrahim Toru korktuğu başına geldi maskesiz hiç dışarı çıkmayan Sosyal mesafeye ve hijyene çok önem veriyordu. (Mehmet YILDIRIM /Sabah)

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