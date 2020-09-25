Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Toru'nun son olarak ise Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te tedavisine devam edilen ve durumu kötüleşen Toru, burada yapılan tüm Müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kayıp etti İbrahim Toru, nun ölümü Şanlıurfa, da büyük üzüntü yarattı.