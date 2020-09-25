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Müge Anlı’da 4 gündür aranan kız kardeşlerden güzel haber geldi - 25.09.2020

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Giriş: 25.09.2020 15:04
Güncelleme:25.09.2020 15:10
Pandemi döneminde bir lokanta çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen 16 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi 21 Eylül’de ortadan kaybolmuştu. Kız kardeşlerini arama çalışmalarından sonuç alamayan abla Suzan Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Dünkü yayın sonrası aileye müjdeli haber geldi. Başka bir restoranda çalışmaya başladığı öğrenilen kızlar İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Çocuk Büro Amirliği iki kardeşi bulunduğu yerden alarak ailelerine teslim etti.
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