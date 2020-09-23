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Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi

2012 yılında 'de 'lı teröristlerin mayınlı tuzağı sonucunda 'un katilleri silah arkadaşlarının sürdürdüğü başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer şehidin 'de yaşayan anne ve babasına yaşanan bu sıcak gelişme sonrası A Haber mikrofonlarını uzattı. Şehidin ailesi "Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi. Vatan sağolsun" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi

2012 yılında 'de 'lı teröristlerin mayınlı tuzağı sonucunda 'un katilleri silah arkadaşlarının sürdürdüğü başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Şehidin 'de yaşayan anne ve babası bu sıcak gelişmeyle ilgili duygularını A Haber'e anlattı.

Şehit annesi Zehra Kurt "Benim dedem Çanakkale şehidiydi ben de şimdi şehit annesi oldum. Ne mutlu bana vatana böyle evlat yetiştirdiğim için...Devletimiz sağ olsun. Yavrumun bu üçüncü öldürülen üçüncü katili." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Acılı baba "Yüreğimize su serpildi. Oğlum çok görevine bağlı bir askerdi, titizdi. Karakolda hiç durmadı hep teröristlerin peşinden koştu. Biz hep öyle duyduk. Şehit olmadan 7 ay önce görmüştük." dedi.

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi ŞEHİT BİNBAŞI ERCAN KURT'UN AİLESİ A HABER'E KONUŞTU: DEVLET İNTİKAMIMIZI ALDI ACIMIZ HAFİFLEDİ

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