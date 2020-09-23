Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi

Şehit annesi Zehra Kurt "Benim dedem Çanakkale şehidiydi ben de şimdi şehit annesi oldum. Ne mutlu bana vatana böyle evlat yetiştirdiğim için...Devletimiz sağ olsun. Yavrumun bu üçüncü öldürülen üçüncü katili." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.