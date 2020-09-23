O ilde koronavirüs vakaları arttı! Camilerden anons yapılıyor...

Baruş, amaçlarının, gördükleri eksikleri ilgililerle paylaşarak gerekli tedbirleri almalarını sağlamak olduğunu dile getirerek, "Tedbirlere uyma noktasında büyük mesafe katettik. İnsanlarımız da bu hususa dikkat etmeye başladı. Özellikle oturdukları yerlerde yan yana oturmamaya ve sosyal mesafeye özen gösteriyorlar ama hala eksiklikleri olan esnafımız var." dedi.

"YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTA SAYISINI AZALTAMADIK"

İş yeri sahiplerine uyarılarda bulunduklarını, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulayacaklarını anlatan Baruş, şöyle devam etti: