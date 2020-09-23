İzmir'de doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

"İÇİMİZE SU SERPİLDİ"

Kadir Songür'ün annesi, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cezadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"20 yıl ceza olması tabii ki sevindirici. Bu cezalar artarak devam etsin ki sağlıkta şiddet son bulsun. Karşı tarafın taleplerinin kabul görmemesi ve indirim uygulanmaması da oldukça önemliydi. Son günlerde sağlıkta şiddet olayının tırmanmasının üzerine bu kararın daha önemli olduğunu düşünüyorum."

Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür ise sağlıkta şiddetin sona ermesini ve hekimlerin huzur içinde çalışmasını istediklerini ifade ederek, "Yaşanılan bu travma ve stresin hiçbir cezada karşılığı olmadığını düşünsem de içimize su serpildi. Umarım bugün çıkan karar, emsal niteliği taşır." dedi.