İstanbul’da motokuryeyi takibe alan polis, uyuşturucu şebekesini çökertti

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede motorla uyuşturucu satıcısı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Gaziosmanpaşa emniyet müdürlüğü Narkotimleri ve Asayiş büro dedektifleri uyuşturucu satıcılığı yapan bir kişiyi takibe aldı.

Mahkeme kararıyla evinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirirken şahsın sorgusunda uyuşturucuyu temin ettiği motosikletle uyuşturucu taşıyan kişiyi işaret etti. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler motosikletle zehir dağıtan şahsın peşine düştü.