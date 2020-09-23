Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışmışlardı! O şahsın 45 farklı suç kaydı bulundu

Aracın Samet T. isimli şahsa ait olduğu tespit edilerek şahıs 22 Eylül tarihi saat 18.00 sıralarında Şişli ilçesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Yapılan sorgulamasında 45 farklı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olaya karıştıkları tespit edilen İ.G.Ö. ve T.E.Ö. isimli yaşı küçük şahıslar da yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor. (Yunus Emre Kavak/Sabah)