Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışmışlardı! O şahsın 45 farklı suç kaydı bulundu
Rus asıllı Amerikalı aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan biri yetişkin iki çocuk, gözaltına alınmıştı. Olayın emniyet tarafından nasıl çözüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, şahıslar olayı gerçekleştirdiği araç plakası üzerindeki harf ve rakam grubunda oynama yaptı, bu durum detaylı kamera çözümlemeleri neticesinde aydınlatıldı. Yakalanan şüphelinin 45 ayrı suç kaydı çıktı. Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberinin detayları…
Edinilen bilgiye göre, "Beyoğlu'nda gaspçılar neye uğradığına şaşırdı, Amerikalı aile karşılık verdi, şüpheliler kaçtı" şeklinde haberlere de yansıyan olayda şüpheli şahısların olay yerine araçla gelip yine araçla ayrıldıkları tespit edildi.
Yapılan incelemede, şahısların olayı gerçekleştirdiği araç plakası üzerindeki harf ve rakam grubunda oynama yaptıkları, orijinal plakada yer alan BBH 8.. ibaresini DBH 0... olarak değiştirdikleri detaylı kamera çözümlemeleri neticesinde aydınlatıldı.
Aracın Samet T. isimli şahsa ait olduğu tespit edilerek şahıs 22 Eylül tarihi saat 18.00 sıralarında Şişli ilçesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Yapılan sorgulamasında 45 farklı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olaya karıştıkları tespit edilen İ.G.Ö. ve T.E.Ö. isimli yaşı küçük şahıslar da yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor. (Yunus Emre Kavak/Sabah)