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Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışmışlardı! O şahsın 45 farklı suç kaydı bulundu

Rus asıllı Amerikalı aileyi, gezisi sonrası etmeye çalışan biri yetişkin iki çocuk, gözaltına alınmıştı. Olayın emniyet tarafından nasıl çözüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, şahıslar olayı gerçekleştirdiği araç plakası üzerindeki harf ve rakam grubunda oynama yaptı, bu durum detaylı kamera çözümlemeleri neticesinde aydınlatıldı. Yakalanan şüphelinin 45 ayrı suç kaydı çıktı. Sabah’tan Kavak’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışmışlardı! O şahsın 45 farklı suç kaydı bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince 16 Eylül tarihinde ilçesi Gümüşsuyu Parkı yakınında meydana gelen " Teşebbüsü" konusu ile ilgili Beyoğlu ilçesinde yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, "Beyoğlu'nda gaspçılar neye uğradığına şaşırdı, Amerikalı aile karşılık verdi, şüpheliler kaçtı" şeklinde haberlere de yansıyan olayda şüpheli şahısların olay yerine araçla gelip yine araçla ayrıldıkları tespit edildi.

Yapılan incelemede, şahısların olayı gerçekleştirdiği araç plakası üzerindeki harf ve rakam grubunda oynama yaptıkları, orijinal plakada yer alan BBH 8.. ibaresini DBH 0... olarak değiştirdikleri detaylı kamera çözümlemeleri neticesinde aydınlatıldı.

Aracın Samet T. isimli şahsa ait olduğu tespit edilerek şahıs 22 Eylül tarihi saat 18.00 sıralarında Şişli ilçesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Yapılan sorgulamasında 45 farklı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olaya karıştıkları tespit edilen İ.G.Ö. ve T.E.Ö. isimli yaşı küçük şahıslar da yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor. (Yunus Emre Kavak/Sabah)

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