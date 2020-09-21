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Son dakika: Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve () Dairesi'nin verilerine göre, 'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 19.56'da merkez üssü Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 89 kilometre derinlikte kaydedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

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