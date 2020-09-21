"Selefiler silahlandı" iddiasına tahkikat başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'selefi' derneklerinin silahlandığına dair açıklamalara sosyal medyadan cevap verdi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır.

"SİLAHLANMA İDDİASINA KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Selefi olan bir kısım derneklerle ilgili ise Ersoy, ayrıca şu bilgileri de paylaştı;

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."

DAMLA KAYA / SABAH