Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını yardı! Sonrasında kanlar...

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uttar Pradeş eyaletinde 5 kız babası olduğu belirtilen adam, 7 aylık hamile eşinin taşıdığı bebeğin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı. Kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde beş kız babası bir adam, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını yarmakla suçlandı.

NDTV Televizyonu'na konuşan Pravin Singh Chauhan adlı polis yetkilisi, Budaun kasabasında yaşayan 35 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu söyledi. Yaklaşık yedi aylık hamile olduğu belirtilen ve karnının kesici bir cisimle yarıldığı bildirilen annenin bebeğinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.