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Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını yardı! Sonrasında kanlar...

’da bir adam, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını yardı. Bebek ölü olarak dünyaya geldi. Kadın ağır yaralandı. Olayın nedenin cani babanın erkek çocuk beklentisi olduğu öğrenildi.

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Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını yardı! Sonrasında kanlar...

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. eyaletinde 5 kız babası olduğu belirtilen adam, 7 aylık hamile eşinin taşıdığı bebeğin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı. Kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde beş kız babası bir adam, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını yarmakla suçlandı.

NDTV Televizyonu'na konuşan adlı polis yetkilisi, Budaun kasabasında yaşayan 35 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu söyledi. Yaklaşık yedi aylık hamile olduğu belirtilen ve karnının kesici bir cisimle yarıldığı bildirilen annenin bebeğinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

"ERKEK BEBEK İSTİYORDU"

Newsweek Dergisi'ne göre polis yetkilisi Pravin Singh Chauhan, olayın cumartesi günü yaşandığını ve adı sadece Pannalal olarak verilen adamın gözaltına alındığını belirtti. Ailesi, Pannalal'ın erkek bebek sahibi olmak istediğini söyledi.

HİNDİSTAN, KIZ BEBEKLERİN EN FAZLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜLKELER ARASINDA

Delhi merkezli Asya İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre Hindistan yeni doğan kız bebeklerinin en fazla öldürüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede cinsiyet temelli kürtajın da yaygın olduğu belirtiliyor.

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