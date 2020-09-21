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Son dakika: Niğde'de 5,1'lik deprem! Vali Yılmaz Şimşek açıkladı: 143 ev hasar gördü

Son dakika haberine göre Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Niğde'de 5,1'lik deprem! Vali Yılmaz Şimşek açıkladı: 143 ev hasar gördü

Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan,Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

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