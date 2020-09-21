Son dakika: Niğde'de 5,1'lik deprem! Vali Yılmaz Şimşek açıkladı: 143 ev hasar gördü
Son dakika haberine göre Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
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Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan,Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
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