İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü, Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı'nın olduğu yerden, Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine, Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar ve Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler 05.00 ile 13.00 saatleri arası trafiğe kapatılacak."