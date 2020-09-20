20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
ABONE OL
Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti.

Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.

Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu.

Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Dehşete düşüren olay! Genç kadını adım adım takip etti...

Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA