20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 10,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen depremin 'nın Datça ilçesine 205 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2020
ABONE OL
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 205 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.

Muş ve Malatyada korkutan deprem! Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler MUŞ VE MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER | AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA