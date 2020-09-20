Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler
Son dakika haberi...Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen depremin Muğla'nın Datça ilçesine 205 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 205 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.