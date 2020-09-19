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Son dakika: Şanlıurfa'da batan tekneyle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... ’nın turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendis, gemide yaptığı inceleme sonucunda alabora nedeninin yolcu hatası olduğunu belirledi. Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Son dakika: Şanlıurfa'da batan tekneyle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı

Turizm ilçesi Halfeti'de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemede bulunan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı açıklamada, yolcuların gölgelik kısma topyekün hareketlenmeleri sonucunda geminin yan yattığını söyledi. Korkutata, ayrıca Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendisin gemide yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir kusura da rastlanmadığı rutin olarak bakımları yapılan geminin herhangi bir evrak eksikliğinin de olmadığını ifade etti.

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