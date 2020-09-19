2 çocuk annesinin kahreden ölümü

BİNBİR GÜÇLÜKLE GELDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da lüks konut inşa eden bir şirketin CEO'su olan iş adamı Aykut Kaya, eşinin durumunu öğrenince Türkiye'ye gelmek için harekete geçti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2 ülke arasında hava ulaşımının olmaması nedeniyle tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Kaya, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nin araya girmesiyle güçlükle bulunan özel uçak ile Antalya'ya geldi.